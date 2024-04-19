«القومي للمرأة» ينظم عرض أزياء لحرفة التلي.. 24 قطعة متنوعة

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، والشريك التعليمي للعرض، الجامعة البريطانية في مصر وكلية الفن والتصميم، عرض أزياء للعلامة التجارية الجماعية «تلي شندويل»، وذلك ضمن احتفالية ختام المشروع الرائد الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات حول تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية، والعلامة الجماعية، وقطاع حرفة التلي في سوهاج، وبمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) تلّي شندويل، وجاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، والعديد من الشخصيات العامة والمصممين والفنانين والإعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات.

صناعة التلي

واشتمل العرض على 24 قطعة مميزة، نفذهم 14 مصممًا ومصممة من الجامعة البريطانية في مصر و23 منتجة من مبدعات إنتاج التلي، اللاتي دربهن المجلس في إطار المشروع، تميزت القطع التي عرضت بتنوعها من حيث الشكل والتصميمات والألوان، من إخراج الدكتورة إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت وعروض الأزياء.