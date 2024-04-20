فرص عمل في المجلس القومي للمرأة.. 8 وظائف شاغرة

أعلن المجلس القومي للمرأة، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن توفير 8 فرص عمل مختلفة، يمكن التقديم عليها لمن يرى نفسه مناسبًا لشغلها وتنطبق عليه الشروط.

وظائف القومي للمرأة

وتتلخص الوظائف المتاحة في المجلس القومي للمرأة، في التالي:

- أخصائي مراجعة داخلية بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية.

- عمال خدمات معاونة.

- أخصائي اتفاقيات دولية بالإدارة العامة للتعاون الدولي.

- أخصائي حصر وتحليل (تأمين المعلومات، النظم والتطبيقات والدعم الفني، التحول الرقمي، الإحصاء والتقارير والنشر).

- الإدارة العامة للشئون المالية للأقسام الآتية: أخصائي موازنة، أخصائي تعاقدات، أخصائي مراجعة، أخصائي شطب، مسؤول بالدفع الإلكتروني، أخصائي مخازن.

- أخصائي تخطيط استراتيجي بالإدارة العامة للتخطيط.

- أخصائي إعلام.

- أخصائي مكتبات.

شروط القبول في وظائف القومي للمرأة

ويستمر القومي للمرأة في استقبال طلبات التوظيف في الوظائف سالفة الذكر، حتى يوم 30 من شهر أبريل الجاري.

وعن شروط التقديم لوظائف القومي للمرأة، فيمكن التعرف عليها من خلال زيارة الرابط التالي عبر الضغط هنا، وتتلخص شروط القبول في الوظائف سالفة الذكر فيما يلي:

1- خبرة لا تقل عن عامين في المجالات المعلن عنها.

2- يكون حاصلا على تقدير عام «ممتاز» بآخر تقريرين من تقارير الكفاية بجهة عمله.

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

4- إجادة تامة للغة الإنجليزية للعمل بالإدارة العامة للتعاون الدولي.

5- لمن يرغب في التقديم إرسال السيرة الذاتية من خلال الإيميل على: ncwhr2030@gmail.com