رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: السوق يشهد مزيدا من ضبط الأسعار خلال أسبوعين

أعلن أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة الصناعات المصرية، انخفاض عدد من أسعار السلع خلال الأيام الماضية.

وأضاف الشاهد خلال استضافته في برنامج «دراسة واقتصاد» الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو 9090، أن سعر زجاجة لتر الزيت انخفض من 100 إلى 65 جنيها، وانخفض سعر الزجاجة 750 جرام إلى نحو 48 أو 50 جنيها.

كما أوضح الشاهد، أن سعر طن الدقيق انخفض من 22 ألف جنيه إلى 16 أو 15 ألف جنيه، لينخفض سعر كيلو الدقيق إلى 16 جنيها، كما انخفض سعر الخبز 40%، مؤكدا أنه سيتم مراقبة الأسعار وتطبيق غرامة 5 ملايين جنيه للمخالف.

انخفاض سعر الخبز

وتابع: انخفض سعر الخبز السياحي الـ80 جراما من 3 جنيهات إلى 150 قرشا، ووصل سعر الرغيف الـ40 جراما إلى 75 قرشا، والـ25 جراما بـ50 قرشا، ورغيف الفينو الـ50 جراما بـ150 قرشا والرغيف الـ25 جراما بـ100 قرش.

وعن أسعار اللحوم، قال رئيس رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر اللحوم الهندية المستوردة انخفض من 340 جنيها إلى 285 جنيها، فيما انخفض سعر كيلو اللحم البرازيلي من 380 جنيها إلى 350 جنيها، وانخفض سعر كيلو اللحم البلدي من 400 إلى 350 جنيها، وستشهد البلاد دخول كمية كبيرة من اللحوم الحية واللحوم المستوردة مع اقتراب عيد الأضحى.

أرقام الغرفة التجارية في الجيزة للإبلاغ عن المخالفات

كما أوضح الشاهد، دور حماية المستهلك في تحديد السعر على السلع والمنتجات، مؤكدا أنه جرى الاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات لتخصيص خطوط ساخنة؛ لاستقبال بلاغات المواطنين، وأن أرقام الغرفة التجارية في الجيزة للإبلاغ عن المخالفات وارتفاع الأسعار هي: 01555547777 - 01555548888 - 01555549999 (هاتف وواتساب).

وزف الشاهد خبرا سارا للمواطنين، بأن السوق سوف يشهد انضباطا في الأسعار خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وأن الدولة تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، وزيادة الامتيازات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة المكون المحلي داخل المنتج.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن التدفقات الخارجية ستكون في حدود 20 مليار دولار حتى آخر شهر مايو، وسيصل إجمالي التدفقات حتى 58 مليار دولار.