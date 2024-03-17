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دراما المتحدة

مونتير ومهندس ديكور «الحشاشين» ضيفا مصطفى عمار على راديو «أون سبورت» الليلة

كتب:

شريف سليمان
04:28 م | الأحد 17 مارس 2024
ملعب الفن

ملعب الفن

يحل المونتير أحمد حمدي، وأحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، ضيفين على برنامج «كلام في الفن»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ويذاع عبر أثير راديو «أون سبورت إف إم 93.7» في الثامنة مساء.

ويقدم الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، برنامجه الإذاعي «كلام في الفن» خلال شهر رمضان أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس في الـ8 مساءً عبر أثير راديو اون سبورت 93.7، وتدور فكرة البرنامج حول استضافة عدد من الفنانين والنقاد لتناول الحديث عن الدراما الرمضانية ومحاورها والجديد والمميز فيها.

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بقلم شريف سليمان