«المنشآت السياحية» تُعلن قائمة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة

أعلن أحمد الناظر، المدير التنفيذي لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة تلقي وفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبيتها بالاتحاد المصري للغرف السياحية، إغلاق باب تلقي طلبات المرشحين، لافتا إلى أنّ اللجنة تلقت خلال فترة عملها نحو 11 طلبا للترشح لعضوية مجلس الإدارة و19 طلبا لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية.

أسماء المرشحين لانتخابات الغرف السياحية

وأكد الناظر في بيان عن غرفة المنشآت السياحية اليوم، أنّ قرار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار رقم 106 لسنة 2024، نص على أن يكون عدد أعضاء مندوبي الغرفة في الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية 19 عضوا، وأنّ التمثيل الفئوي لانتخابات عضوية مجلس الإدارة والتي أشار إليها قرار وزير السياحة والآثار رقم 107 لسنة 2024، حدد أن يكون الترشيح لعضوية المجلس كما يلي.

ﻋﻀﻭﺍن يمثلان ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍلـ5 ﻨﺠﻭﻡ، وترشح لها «ياسر محمد يسري يوسف التاجوري، وسامح عبد العال عبد الغني»، وﻋﻀﻭﺍﻥ يمثلان ﻤﻨﺸﺂﺕ فئة 4 النجوم، وترشح لها «أحمد فايز أحمد الصايغ، وهشام عصام عبد الجواد وهبة، وأشرف زيدان محمد مسلم»، وو3 ﺃﻋﻀﺎﺀ يمثلون المنشآت ﺍﻟﺜﻼﺙ نجوﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺍﻟﻭاحدة، وترشح لها «برج ليون أرتين توماسيان، وعبد المنعم محمد عبد المنعم ربيع، ومحمد عبد العزيز محمد إمبابي، وشريف محمد صادق، وهشام محمود محمد عبد الله، وعمر حسين فتحي»، وﻋﻀﻭ واحد يمثل منشآت «الحلواني - الكافيتريات - مطاعم الوجبات السريعة، مطاعم العربيات ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ إﻥ ﻭﺠﺩ»، وترشح لها «علي كامل علي منصور، ويعقوب أحمد محمد نصار».

وأوضح الناظر أسماء الأعضاء الذين تقدموا بالترشح لعضوية مندوبي الغرفة بالجمعية العمومية للاتحاد، حيث بلغ نصيب الغرفة منها 19 عضوا تلقت الغرفة نحو 19 طلبا وهي «حلمي محمد خليل إبراهيم، وهشام حسين بركات حبوته، وعمرو محمد خليل إبراهيم، وأبو زيد عبد الفتاح خليل إبراهيم، وحسام الدين هشام ممدوح زكي، ومحمد السيد أحمد فراج، وعبدالنبي عباس محمد خليل، ومحمد حسن محمد خليل، وعماد الدين محمد أحمد إسماعيل، وعماد فؤاد إسحق مرقص، وأشرف عبد الفتاح يوسف، وطارق أحمد عبد الناصر، ومحمود سعد الدين أبو اليزيد، ورامز إلهامي غايبوس مسداري، وطارق صلاح محروس عبد الحليم، ووليد فاروق عبد الحميد جمعة، وأحمد أهاب أحمد حسني أحمد، ودليلة حسام سلامة جودة الشاعر، ومينا عاطف جودة».

وأكد المدير التنفيذي للغرفة، أنّ باب تلقي الاعتراضات على المرشحين ستبدأ من يوم الجمعة 2024-4-26 وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 2024-4-30 عبر تقديم طلب رسمي لوزارة السياحة والآثار بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم الفحص والفصل في الاعتراضات خلال 6 أيام تبدأ من يوم الخميس 2024-5-2 وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 2024-5-7، وإخطار مقدمي الاعتراضات بقرار اللجنة خلال يومي الأربعاء والخميس 8 و9 مايو 2024.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة يوم 22 مايو لإجراء الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة ومندوبين الاتحاد اعتبارا من الساعة 11 صباحا وحتى الرابعة بعد العصر، بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على الأقل.