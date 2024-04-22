«المنشآت الفندقية»: إجراء سحب بين زائري معرض دبي السياحي لزيارة مصر مجانا

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار الاستعداد لمشاركة الفنادق في معرض سوق السفر العربي «ATM» في دبي، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024، فإن هيئة تنشيط السياحة ستنظم سحبا داخل الجناح المصري بالمعرض على جوائز مقدمة من الفنادق المصرية لزوار الجناح، عبارة عن إقامة لمدة أسبوع في المقاصد السياحية المصرية المختلفة، كالقاهرة وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان.

إقامة مجانية بالإفطار في غرفة مزدوجة لمدة أسبوع

وأضاف «عاقل»، خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كل فنادق الجمهورية فئة 3 و4 و5 نجوم، أنه في حال رغبة أي من الفنادق في المشاركة في السحب المشار إليه، عن طريق تقديم إقامة مجانية بالإفطار في غرفة مزدوجة لمدة أسبوع، فإنه يجب تأكيد ذلك رسميا.

آخر موعد لإرسال العروض

وتابع رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، بأنه يرجى من الفنادق الراغبة في المشاركة في السحب إرسال العروض «original vouchers» إلى مقر الغرفة بالجيزة، وذلك حتى يوم 26 أبريل الجاري، حتى يتسنى للغرفة التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.