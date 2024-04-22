لمحاربة الكيانات غير الشرعية.. «السياحة» تصمم شعارا جديدا للمنشآت المرخصة

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعا، لمناقشة مستجدات الخطة التنفيذية لتفعيل أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، الذي يستهدف تحسين التجربة السياحية بها، وضمان تلقي الزائر السائح لما وعد به من خدمات، وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.

تسليط الضوء على الكيانات المرخصة

وبحسب بيان الوزارة، تهدف الخطة التنفيذية لوزارة السياحة والآثار إلى تسليط الضوء على الكيانات المُرخصة من قبل الوزارة من منشآت سياحية وفندقية وشركات السياحة والنقل السياحي ومراكز الغوص والأنشطة السياحية، بما يساهم في إبرازها وتعريف السائحين والزائرين المصريين والأجانب بها، لضمان حصول السائح على حقوقه عند التعامل معها، ما يساهم في مواجهة الكيانات غير الشرعية أو غير الحاصلة على ترخيص من الوزارة، ومن ثم حماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.

إحكام المتابعة والرقابة

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ضوء التأكيد على دور الوزارة في صناعة السياحة في مصر كرقيب ومُنظم ومُرخص للأنشطة داخل الصناعة، وحرصها على إحكام المتابعة والرقابة على كل الأنشطة السياحية، ودورها في وضع السياسات الخاصة للنهوض بالصناعة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض مجموعة من الآليات المُقترحة لتعريف السائحين والزائرين بسهولة ويسر بالكيانات المُرخصة من قبل الوزارة، بجانب تنفيذ سبل تمكنهم من تقديم الشكاوى والمقترحات مباشرة للوزارة، إذ جرى عقد سلسلة من الاجتماعات، وإنجاز المسودة النهائية لها.

التصميم المبدئي للشعار

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى استعراض التصميم المبدئي للشعار الذي تتجه الوزارة لمنحه للكيانات المُرخصة من قبلها، لتقوم هذه المنشآت بدورها بوضعه وإبرازه داخل مقراتها، وفي كل موادها الدعائية والإعلانية بما يفيد ويبرز بشكل واضح للسائحين والزائرين أنها مرخصة من قبل الوزارة

وأشارت إلى أن هذا الشعار سيتضمن عبارة نصية هي «مُرخص من قبل وزارة السياحة والآثار»، مع وضع رقم الترخيص الخاص بالمنشأة، بالإضافة إلى إبراز درجة النجومية Star Rating بالنسبة لـ المنشآت الفندقية.

كما سيتضمن الشعار أيضا رمز كودي يستطيع طالب ومتلقى الخدمة من السائحين والمصريين من خلاله الدخول إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بهذه الكيانات، والتأكد من أنها مُرخصة من قبل الوزارة، وكذلك لتقديم أية شكاوى أو مقترحات بشأنها.

وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أنه تم مناقشة سياسات الترويج لهذا الشعار بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من خلال تنفيذ خطة إعلانية، ووضع مجموعة من الإعلانات عن الشعار عند نقاط ومنافذ الوصول المختلفة لمصر كالمطارات والموانئ وكذلك على متن الطائرات، والأتوبيسات السياحية، بالإضافة إلى تعريف شركاء المهنة بالخارج من منظمي رحلات وشركات طيران، والسفارات المصرية بالخارج، والسفارات الأجنبية في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، وكذلك إبرازه خلال مشاركة الوزارة في المعارض السياحية الدولية.

وأضافت أنه تم أيضا بحث إمكانية تطوير خدمة الرسائل النصية (SMS) التي يتلقاها السائحين على هواتفهم المحمولة عند وصولهم إلى المطارات المصرية، لتتضمن الرابط الإلكتروني لموقع الهيئة، بجانب رسائل الترحيب والتعريف برقم الخط الساخن (19654) الذي أطلقته الوزارة لخدمة السائحين والرد على استفساراتهم والاستماع لمقترحاتهم أو شكواهم، ورسائل أرقام طوارئ والشرطة والإسعاف.