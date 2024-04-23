وزير خارجية أيرلندا: سأزور معبر رفح اليوم لمعرفة الموقف الإنساني في غزة

عبر مايكل مارتن، وزير خارجية أيرلندا، عن سعادته بمناقشته المثمرة مع نظيره المصري سامح شكري، وعن خالص الشكر والتقدير على كل أنواع المساعدات التي منحتها الدولة المصرية فيما يتعلق بتسهيل الخروج مواطنيها الخروج من عزة.

هناك أكثر من 40 مواطن أيرلندي في قطاع غزة

وأضاف «مارتن»، خلال كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك أكثر من 40 مواطنا أيرلنديا في قطاع غزة، موضحا أنهم قلقون بسبب الأوضاع التي تحدث في غزة، مشيرا إلى أنه يرغب في مساعدتهم في الخروج من هناك.

هناك تخوف كبير بالموقف الإنساني في غزة

وتابع وزير خارجية أيرلندا، أن هناك تخوفا كبيرا فيما يتعلق بالموقف في غزة، موضحا أنه سيزور معبر رفح اليوم حتى يتعرف على موقف منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والتعرف على التحديات والقيود في قطاع غزة، وعدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة.