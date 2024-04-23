وزير الخارجية: موقف أيرلندا تجاه الحرب في قطاع غزة نبيل وشجاع

أكد سامح شكري وزير الخارجية، على دعم العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا سياسيا واقتصاديا وثقافيا على أرضية ثابتة، موضحا أن الموقف الذي اتخذته أيرلندا تجاه الحرب في غزة والمعاناة التي تواجه الشعب الفلسطيني، يعد نبيلا وشجاعا ويتسم بالالتزام والمبادئ سواء سياسية والقانونية أو الأخلاقيةأ التي دائما نتطلع لها بمبادئ متصلة بالعدالة والإنصاف.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي حول العلاقات الثنائية والحرب على غزة نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «تحدثنا فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في غزة وضرورة توقف التوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وتوفير المساعدات الإنسانية، والعمل على منع تصفية القضية الفلسطينية من خلال الدفع نحو نزوح، ولكن أيضا بأن يتم التوصل إلى حل دائم ليكسر دوائر العنف والصراع بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 67، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية».

تابع وزير الخارجية: «أننا لا نرى بديلا لحل هذا الوضع والصراع، إلا من خلال حل الدولتين ونعمل على تنفيذ الحل وليس مجرد التعبير اللفظي عن تأييده».