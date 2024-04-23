«الخارجية الأيرلندية»: الوقت غير مناسب لخفض الدعم الموجه لـ«أونروا»

قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، إنّ هناك الكثير من القيود والعراقيل موجودة أمام العديد من وكالات المساعدات الإنسانية التي شاهدوها منذ اندلاع الحرب، مؤكدا أنّ الوقت ليس مناسبا لخفض الدعم الموجه لـ«أونروا».

وأعرب «مارتن»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، أنّ هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة، و100% من الشعب الفلسطيني في غزة مهددون بشبح المجاعة، حيث تمارس إسرائيل سياسة التجويع.

وأضاف وزير الخارجية الأيرلندي، أنّ الدعم لوكالة أونروا لم يتوقف، على العكس ستواصل بلاده تقديم المزيد تجاه الشعب الفلسطيني عن طريق أونروا.

وأكد مارتن: «أي شخص يقول إنّ أونروا منظمة لا غنى عنها فهو غير مسؤول، فهي منظمة أساسية ليس فقط من منظور تقديم المساعدات الإنسانية، ولكن من منظور إعادة الأعمار فيما بعد الصراع».