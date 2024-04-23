القوات المسلحة: نفذنا 55 مشروعًا في المنشآت التعليمية بسيناء و8 بالكهرباء

كشف تقرير معلوماتي «إنفوجراف»، أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن تكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ أكثر من 460 مشروعًا لخدمة جميع مجالات التنمية في شبه جزيرة سيناء، اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2014 حتى الآن.

وقالت القوات المسلحة، في تقريرها، إنّها نفذت 8 مشروعات كبرى في مجال الكهرباء في شبه جزيرة سيناء كالآتي:

كما نفذت القوات المسلحة 55 مشروعًا في مجال المنشآت التعليمية، ويجرى تنفيذ مشروع جديد كالآتي:

كما نفذت القوات المسلحة 52 مشروعًا في مجال المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية والاجتماعية والخدمية، وجار تنفيذ مشروعين جديدين، كالآتي: