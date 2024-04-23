القوات المسلحة: نفذنا 31 مشروعًا في الرعاية الصحية بسيناء منذ 2014

كشف تقرير معلوماتي «إنفوجراف»، أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن تكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ أكثر من 460 مشروعًا لخدمة جميع مجالات التنمية في شبه جزيرة سيناء، اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2014 حتى الآن.

وقالت القوات المسلحة، في تقريرها، إنّها نفذت 31 مشروعًا تنمويًا في مجال الرعاية الصحية في شبه جزيرة سيناء، وجار تنفيذ مشروعين آخرين كالآتي: