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دراما المتحدة

القوات المسلحة: نفذنا 31 مشروعًا في الرعاية الصحية بسيناء منذ 2014

كتب:

محمد مجدي
12:31 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
إحدى المستشفيات الجديدة في وسط سيناء

إحدى المستشفيات الجديدة في وسط سيناء

كشف تقرير معلوماتي «إنفوجراف»، أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن تكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ أكثر من 460 مشروعًا لخدمة جميع مجالات التنمية في شبه جزيرة سيناء، اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2014 حتى الآن.

وقالت القوات المسلحة، في تقريرها، إنّها نفذت 31 مشروعًا تنمويًا في مجال الرعاية الصحية في شبه جزيرة سيناء، وجار تنفيذ مشروعين آخرين كالآتي:

 

 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.