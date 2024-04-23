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دراما المتحدة

القوات المسلحة: نفذنا 48 مشروعًا في الزراعة والمياه والصرف بسيناء منذ 2014

كتب:

محمد مجدي
12:44 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
جانب من المشروعات الزراعية في شبه جزيرة سيناء

جانب من المشروعات الزراعية في شبه جزيرة سيناء

كشف تقرير معلوماتي «انفوجراف»، أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن تكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ أكثر من 460 مشروعًا لخدمة كافة مجالات التنمية في شبه جزيرة سيناء، اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2014 حتى الآن.

وقالت القوات المسلحة، في تقريرها، إنها نفذت 13 مشروعًا في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، وجاري تنفيذ 11 مشروعًا جديدًا كالآتي:

 

كما كشفت القوات المسلحة عن تنفيذها 25 مشروعًا في مجال الإمداد بالمياه، ويجري تنفيذ 6 مشروعات جدد كالآتي:

 

كما نفذت القوات المسلحة 8 مشروعات في مجال الصرف الصحي، ويجري تنفيذ مشروع جديد، ومخطط تنفيذ مشروعين آخرين كالآتي:

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.