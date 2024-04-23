القوات المسلحة: نفذنا 48 مشروعًا في الزراعة والمياه والصرف بسيناء منذ 2014

كشف تقرير معلوماتي «انفوجراف»، أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن تكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ أكثر من 460 مشروعًا لخدمة كافة مجالات التنمية في شبه جزيرة سيناء، اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2014 حتى الآن.

وقالت القوات المسلحة، في تقريرها، إنها نفذت 13 مشروعًا في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، وجاري تنفيذ 11 مشروعًا جديدًا كالآتي:

كما كشفت القوات المسلحة عن تنفيذها 25 مشروعًا في مجال الإمداد بالمياه، ويجري تنفيذ 6 مشروعات جدد كالآتي:

كما نفذت القوات المسلحة 8 مشروعات في مجال الصرف الصحي، ويجري تنفيذ مشروع جديد، ومخطط تنفيذ مشروعين آخرين كالآتي: