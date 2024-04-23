«الخارجية الأيرلندية» تثمّن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

ثمّن وزير خارجية أيرلندا، مايكل مارتن، جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة، مطالبا بالتحدث عن تحرير إطلاق الرهائن.

ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأضاف «مارتن»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لسامح شكري وزير الخارجية، على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية ولا تتم إعاقته بأي شكل، مشددا على أنّه يجب أن تزيد وتتضاعف كميات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال وزير خارجية أيرلندا، إنّ ناقش مع نظيره سامح شكري الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أنّها خطوة في غاية الأهمية لدعم فلسطين لتحقيق تطلعاتها وحق تقرير المصير على أساس حل الدولتين، موضحا أنّ العمل يجري على قدم وساق مع عدد من الدول في الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بها وخطة السلام بالمنطقة.