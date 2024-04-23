وزير خارجية أيرلندا يطالب الإعلام الغربي بالذهاب إلى غزة: الأمر يزداد سوءًا

أعرب مايكل مارتن، وزير خارجية أيرلندا، عن خوفه الشديد من تفاقم الأزمة فيما يتعلق بأعمال التدمير والجرائم في قطاع غزة.

ضروري أن تصل وسائل الإعلام الأوروبية أرض غزة

وأكد «مارتن»، خلال في كلمته خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري، ضرورة أن تصل وسائل الإعلام الأوروبية على أرض غزة حتى ترقب عدسات الصحافة ما يحدث في القطاع.

وقال إن دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تتم دعواتهم إلى غزة حتى يروا بأعينهم بما يحدث في قطاع غزة، موضحا أن الجميع شاهد المعانة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من خلال شاشات التليفزيون، ولكن إذا رأيت هذا الأمر بعينك في ساحة الحرب، الأمر سيختلف كثيرًا، موضحًا أن العالم لا يمكن أن يستمر مع آلة الحرب الدائرة.