رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الجريدة الرسمية تنشر قراري مجلس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم وعيد العمال

كتب:

أحمد فوزي
02:31 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية منذ قليل، في العدد رقم 16 الصادر بتاريخ اليوم الاثنين 23 أبريل، قرارين للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجازات الموظفين في شهر مايو المقبل.

موعد إجازة عيد العمال

ونص قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، على أن يكون يوم الأحد الموافق 5 مايو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

موعد إجازة شم النسيم

ونص القرار الثاني لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية، أن يكون يوم الاثنين 6 مايو، إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم

 

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء: نحرص على تبني نهج شامل لحوكمة الهجرة

رئيس الوزراء يبحث سبل تشجيع صناعة الأسمدة للتوسع وزيادة حجم صادراتها

رئيس الوزراء يبحث تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات

رئيس الوزراء خلال افتتاح كوبري دمياط التاريخي: حريصون على تطوير جميع المواقع الأثرية

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة اللسان والممشى السياحي في رأس البر
بقلم أحمد فوزي