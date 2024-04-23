الجريدة الرسمية تنشر قراري مجلس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم وعيد العمال

نشرت الجريدة الرسمية منذ قليل، في العدد رقم 16 الصادر بتاريخ اليوم الاثنين 23 أبريل، قرارين للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجازات الموظفين في شهر مايو المقبل.

موعد إجازة عيد العمال

ونص قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، على أن يكون يوم الأحد الموافق 5 مايو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

موعد إجازة شم النسيم

ونص القرار الثاني لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية، أن يكون يوم الاثنين 6 مايو، إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم