«الزراعة»: استمرار بيع السلع بمعرض «خير مزارعنا لأهالينا» حتى شم النسيم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استئناف عمل معرض «خير مزارعنا لأهالينا» في بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين حتى عيد شم النسيم وبأسعار مخفضة، وذلك عقب توقفه خلال فترة عيد الفطر.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، إنه استعدادا لاحتفال مصر بأعياد شم النسيم سيتم ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك وبيض المائدة بالأسعار التالية:

الرنجة 120 جنيها

الفسيخ 270 جنيها

الأسماك 65 جنيها للبلطي الكبير

البلطي متوسط 55 جنيها

البلطي صغير 45 جنيها

والبوري 145جنيها

أسعار اللحوم البلدي

وأكد صالح، أن المفاجآت وهدايا وزارة الزراعة للمواطنين لا تزال مستمرة بتقديم عرض (خمسة بخمسة) طماطم وجزر وبطاطس وخيار وبرتقال بسعر 5 جنيهات لكل صنف واحد، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم البلدي مستقرة عند 280 لكيلو اللحوم البلدي والكفته 260 والكبدة 250 والدقيق 24 جنيها والأرز من 27 وحتى 30 جنيها للكيلو وكرتونة البيض الأحمر والأبيض بـ140.

استمرار عمل المعرض حتى شم النسيم

وأضاف صالح، أن هناك ارتياحا كبيرا من المواطنين بقرار وزير الزراعة باستمرار عمل المعرض حتى شم النسيم.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة، افتتح في وقت سابق، معرض خير مزارعنا لأهالينا قبل بداية شهر رمضان ثم قرر استمراره إلى عيد الفطر ونظرا للإقبال الكبير من المواطنين قرر وزير الزراعة مرة أخرى استمرار المعرض حتى شم النسيم.

كما تفقد وزير الزراعة المعرض عدة مرات للاطمئنان على ضخ السلع والالتزام بتخفيضات الأسعار مع جودة المنتجات والمعرض مقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي خلف المركزي الرئيسي للبنك الزراعي.