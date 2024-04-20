رئيس الوزراء خلال افتتاح كوبري دمياط التاريخي: حريصون على تطوير جميع المواقع الأثرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته الموسعة اليوم بمحافظتي بورسعيد ودمياط، افتتاح «كوبري دمياط التاريخي» بمدينة دمياط، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح الكوبري، أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تطوير وإعادة تأهيل كل المواقع التاريخية والأثرية بجميع محافظات الجمهورية، بما يجعلها مقاصد سياحية جاذبة، وبما يعزز القيمة الحضارية للدولة المصرية.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر معدلات التنفيذ بمختلف مشروعات التطوير بالمحافظات، لا سيما المشروعات الثقافية والتاريخية، مشيرا إلى أن كوبري دمياط التاريخي، يُعد مركزًا تنويريا وثقافيًا لأبناء محافظة دمياط.

وخلال جولة رئيس الوزراء بموقع الكوبري، تصفح كتيب عن أهمية الكوبري، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ إنشائه، تضمن أن الكوبري يُعد من أقدم الكباري الموجودة على مستوى العالم، حيث تم إنشاؤه في عام 1890 على نهر النيل فى إمبابة، كما أن تاريخ إنشاء الكوبري هو نفس تاريخ إنشاء برج إيفل بباريس، وباستخدام نفس نوع المعدات والحديد.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حيث ذكرت أن الكوبري يُعرف باسم «جسر الحضارة»، وجرى نقله إلى محافظة دمياط عام 1927، ثم أعيد نقله عام 2007 أمام مكتبة مصر العامة بالمحافظة، بتخطيط علمي وهندسي مدروس من الدكتور محمد فتحي البرادعي، محافظ دمياط ووزير الاسكان الأسبق.

وفي سياق متصل، أشارت الدكتور منال عوض إلى حرص المحافظة على تنفيذ أعمال تطوير وإعادة تأهيل الكوبري لاستعادة دوره المهم، وتعظيم الاستفادة منه كأثر تاريخي مسجل بوزارة الآثار.

كما أوضحت محافظ دمياط، أن تكلفة أعمال التطوير بلغت نحو 65 مليون جنيه، وجرى التنفيذ من خلال شركة المقاولون العرب، في ضوء البروتوكول الموقع في يوليو 2021، بين محافظة دمياط ووزارة البترول، ممثلة في شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، التي تحملت تكلفة أعمال التطوير كتبرع ومشاركة مجتمعية منها.

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن أعمال التطوير تضمنت صيانة جسم الكوبري المعدني بجميع مكوناته، وعمل الدعم اللازم لجميع الوصلات والعناصر الانشائية، وعمل دهانات الحماية اللازمة لجميع أجزاء الكوبري، وعزله ضد العوامل الجوية، بما لا يخل بالشكل المعماري والطابع التاريخي للكوبري، هذا إلى جانب إعادة تأهيل الساحة المقابلة للكوبري لتتضمن مسرحا ومقاعد وقاعة اجتماعات ومحاضرات ومعرض فنون تشكيلية ومنطقة للكافيتريات والمطاعم والأنشطة المختلفة.

وفي ختام جولته، أشاد رئيس الوزراء بجودة الأعمال المنفذة ووجه بأهمية الحفاظ على ما تم تنفيذه واستدامته، وضرورة تنفيذ أعمال الصيانة الدائمة، كما حرص على التقاط صورة تذكارية مع المواطنين من الزوار والأطفال والعاملين المتواجدين بموقع الكوبري.