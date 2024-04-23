مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية تضم 5 مبدعات

اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، برئاسة المخرج محمد محمود تشكيل لجنة تحكيم دولية تضم 5 مبدعات، لتصبح لجنة نسائية خالصة تتوج الدورة العاشرة، إيمانا بأهمية دور المرة في السينما ودعما لها.

المهرجان تُقام فعالياته في الفترة من 25 وتستمر حتى 30 من شهر أبريل الجاري، وتتسع قائمة الأفلام لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان 5 عضوات هنّ: المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، المنتجة والكاتبة الأردنية ناديا عليوات، المخرجة المصرية كوثر يونس، النجمة كندة علوش، الناقدة والباحثة التونسية ليلى بالرحومة.

تفاصيل الدورة الـ10 مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتقام فعاليات الدورة الـ10 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، التي تقام في الفترة من 25 إلى 30 أبريل الجاري، تكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن.