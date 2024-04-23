«السفيرة عزيزة» يعرض تجربة إحدى صانعات حرفة «التلي»

تحدثت ليلى جابر، إحدى صانعات التلي، عن تجربتها في مزاولة هذه الحرفة وصناعتها، قائلة إنها بدأت الحرفة في الـ 16 من عمرها، من خلال حضورها تدريب في إحدي جمعيات صناعة التلي في محافظة سوهاج، لافتة إلى أنّ فترة تدريبها استغرقت حوالي 15 يوما حتى تمكنت من إتقان المهنة من حيث الرسم والعدد وخياطة الغرز بشكل متناسق.

تجربة صناعة التلي

وأضافت «ليلى»، خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، أنّ غرز التلي واحدة باختلاف أشكال التصاميم، لافتة إلى أنّها تقوم بصناعة كل قطعة من الملابس بناءً على قصة معينة، «كل بلوزة عندي بتسرد قصة».

تعليم التلي

وتابعت بأنّ قطعة الملابس يمكن أن تأخذ 15 يوما أو أكثر، لافتة إلى أنّها قامت بتعليم عددًا من أفراد عائلتها، بدأت بابنة أخيها وزوجته، وأخيرًا ابنتها ذات الـ9 أعوام، مواصلة: «بنتي لسه بتتعلم الغرز عشان عندها دراسة، فأكثر الوقت اللي بتشتغل فيه هي الإجازة».