مقترح بإنشاء مدرسة لتعليم حرفة التلي بعد عرض أزياء القومي للمرأة

قالت ماري لويس بشارة، عضو المجلس القومي للمرأة، ورئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنّ حصول حرفة مصرية على علامة تجارية واحدا من الأحلام التي تحققت، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للفعالية الخاصة التى نظمها المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، بمناسبة ختام المشروع الرائد الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات – تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية – العلامة الجماعية - قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر، وبمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) تلّي شندويل.

مقترح مدرسة لتعليم التلى

وأكدت ماري لويس أنّ سيدات شندويل شرفوا مصر بالداخل والخارج، حيث قاموا بعمل عرض لملابس التلي في أسبوع الموضه في باريس، مؤكدة ضرورة استكمال العمل معهن، وأكدت على أن التلي يقدم محاكاة للمعالم المصرية القديمة، وأشارت أنه من خلال المجلس التصديري للملابس الجاهزة، يمكن العمل علي تسويق أعمال السيدات بمؤسسة «تلي شندويل» ومساعدتهن علي المشاركة في المعارض الدولية، واقترحت إنشاء مدرسة حرفية خاصة لتعليم حرفة التلي، والتعاون مع كليه الفنون التطبيقية لوضع منهج يتم تدريسه في المدارس الفنية، وعلى الفور استجابت الدكتورة مايا مرسي لمقترحات ماري لويس وأكدت عزمها التواصل مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء المدرسة الحرفية لتعليم حرفة التلي.

تمكين المرأة اقتصاديا ورفعة المجتمع

وعبر كلمة مسجلة عبرت السيدة بياتريس اموريم بورهير «مدير فريق مشاريع قطاع التنمية الاقليمية والوطنية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية – الويبو – جنيف» عن فخر ها بهذا الاحتفال الذي يعكس مدى نجاح مشروع الملكية الفكرية بحرفة التلي بسوهاج لتمكين المرأة فى المجتمعات المحلية، مشيدة بالتعاون القائم بين المنظمة والمجلس القومي للمرأة.

أهمية الحصول على علامة تجارية

وأعرب الدكتور ابراهيم عشماوي عن سعادته بالتواجد اليوم في المجلس القومي للمرأة للحديث عن توثيق التراث، مشيدا باهتمام المجلس القومي للمرأة بالبدء من صعيد مصر لتسجيل علامة تلى شندويل كأول علامة تجارية جماعية لحرفة تراثية، وعزم المجلس العمل مواصلة المشوار لتسجيل علامات تجارية لحرف تراثية في محافظات مصرية أخرى، مشيرا إلى وجود الكثير من التراث في مصر الذي يجب أن يتم توثيقه.