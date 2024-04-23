إسرائيل تقيم مجمع خيام في خان يونس استعدادا لاقتحام رفح الفلسطينية

كشفت صور جديدة للأقمار الصناعية مجمع خيام جديدا يتم خلال الوقت الحالي إقامته بالقرب من خان يونس جنوبي قطاع غزة، في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي الإشارة إلى استعداده لاجتياح رفح الفلسطينية.

ويتم إقامة الخيام بالقرب من خان يونس، بينما ذكرت قناة «كاليبر» أنه لأول مرة تتلقى إسرائيل شحنة الخيام من الصين.

إسرائيل تخطط لإجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية

وبالأمس، نشرت تقارير تفيد بأن إسرائيل تخطط لإجلاء المدنيين من رفح خلال الاجتياح المتوقع لمدينة رفح جنوبي القطاع، وهناك يعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة.

اجتياح رفح الفلسطينية بعد عيد الفصح مباشرة

وأكدت «كاليبر» أن اجتياح رفح الفلسطينية من المتوقع أن يتم بعد عيد الفصح مباشرة، بينما أعلن رئيس الأركان الموافقة الرسمية على خطط العملية البرية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد موعدًا لاجتياح رفح الفلسطينية، لكنه لم يكن لطمأنة القاعدة أو الجمهور عقب مغادرة القوات الإسرائيلية خان يونس.

وتستعد الفصائل الفلسطينية للاجتياح البري في رفح الفلسطينية، ويشعر لواء رفح التابع للفصائل بقوة ذراع الجيش الإسرائيلي.