وزير الخارجية: اجتياح رفح الفلسطينية يؤدي إلى مضاعفة أعداد الضحايا

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن وكالة «الأونروا» هي المنظمة الوحيدة التي لديها القدرة على توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، ووقف الدعم لها يأتي بآثار سلبية على مسؤوليها، وندعو الدول التي علقت مساهماتها أن تعيد النظر في هذا القرار وأن توفر مزيد من الدعم للمنظمة لمواجهة الحالة الإنسانية الكارثية غير المسبوقة، ولا يمكن أن يتحمل الضمير العالمي استمرار هذا القدر من القتل الذي وصل 34 ألف قتيل مدني و20 ألف نساء وأطفال واستمرار حالة التدمير المستمر للقطاع.

وأكد «شكري» خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي حول العلاقات الثنائية والحرب على غزة نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، ضرورة التوقف على هذا الحرب والعمل على حل الدولتين؛ لأنهاء بشكل كامل الدول العربية سواء من خلال مبادرة السلام العربية 2002 أو الجهد الذي تبذله حاليا؛ لوضع إطار يؤدي إلى إنهاء الحرب وإنهاء الصراع من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، أمر لابد أن يتم دعمه من خلال شكرئنا الأوروبيين الولايات المتحدة و المجتمع الدولي بصفة عاملة.

وحذر «شكري» من مخاطر اجتياح رفح الفلسطينية عسكريا التي قد تؤدي إلى مضاعفة أعداد الضحايا، وهذه الدعوة من الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي لأداراك الجميع أن هذه الأعمال في مناطق سكانية يتخطى سكانها المليون ونصف، سيترتب عنها مزيد من الضحايا المدنيين والمعاناة والتشريد ومزيد من محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.