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دراما المتحدة

«أونروا»: الاحتلال الإسرائيلي حوّل شمال غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة

كتب:

أحمد العانوسي
05:24 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
وكالة أونروا

وكالة أونروا

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، أن إسرائيل حولت شمال غزة لمنطقة غير قابلة للحياة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

الحرب الإسرائيلية على غزة

وأشار «أبو حسنة» إلى قتل وإصابة حوالي 6% من سكان قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حيث يدفع المدنيون الثمن، متابعًا: «اجتمعت لجنة الأمم المتحدة المستقلة الخاصة بالتحقيقات في الاتهامات الإسرائيلية، وخرجت بأن أونروا ملتزمة بالمعايير والقيم».

معاناة الأطفال في غزة

ونوه المتحدث باسم ««أونروا» إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 178 موظفاً في الوكالة، موضحا أنه لابد من السماح للوكالة بالدخول لشمال غزة، خاصة أن 31% من الأطفال في قطاع غزة دون العامين يعانون من سوء التغذية.

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بقلم أحمد العانوسي