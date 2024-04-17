متحدث «الأونروا»: كل مقومات الحياة معدومة في قطاع غزة

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، أن قطاع غزة مكان جرى تدميره بصورة كبيرة، وبعض الأماكن في القطاع مثل بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية ومخيم الشاطئ ومدينة غزة، أصبحت غير قابلة للحياة، وجرى تدمير كل الجامعات والمدارس وشبكات المياه والصرف الصحي، وكل ما يهم أي إنسان عادي من مقومات الحياة، أصبحت غير موجودة في القطاع.

سوء التغذية يؤدي إلى الوفاة

أوضح «أبو حسنة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن نسبة سوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة الذين هم دون السنتين تصل لـ31%، والمشكلة أن سوء التغذية يؤدي إلى الوفاة، أو يؤدي إلى إعاقات عقلية وجسدية تصاحبهم مدى الحياة، منوهًا بأن هذا هو الواقع في قطاع غزة خلال الفترة الحالية.

الأوضاع في شمال قطاع غزة لا تزال خطيرة

وشدد على أنه في مناطق جنوب قطاع غزة، وهي المنطقة التي تستقبل المساعدات، تصل نسبة سوء التغذية بين الأطفال لـ28%، وهناك قضية يغفل عنها الجميع، وهو أن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة مصابون بإضرابات عقلية ونفسية جراء ما حدث في القطاع.

وأشار إلى أن الأوضاع في شمال قطاع غزة لا تزال خطيرة وسيئة، لكن هناك زيادة في أعداد الشاحنات التي تدخل.