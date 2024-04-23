وزير المالية: 120 ألف فرصة عمل في موازنة العام الجديد

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة المقبلة بها اعتمادات كافية لتوفير نحو عدد 120 ألف فرصة عمل، 80 ألفا منها لصالح التعليم تتضمن الـ30 ألف معلم تنفيذا لقرار تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بالإضافة لإمكانية الاستعانة بعدد 50 ألف من المعلمين المحالين للمعاش.

تحويل مصلحة الضرائب لهيئة خدمية

وأوضح وزير المالية أنه جار الآن الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.

وكشف وزير المالية عن وجود توصية من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وعددها 59 وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها بالدخول مرة أخرى ضمن الموازنة العامة للدولة ودمج البعض الآخر منها نظرا لتطابق أهدافها.

أسئلة لجنة الخطة والموازنة لوزير المالية

جاء ذلك ردا علي ثلاثة أسئلة وجهها النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة للوزير خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بشأن مدى صحة تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية وهل سيكون ذلك من خلال مشروع قانون أم بقرار من رئيس الوزراء، واستفساره عن عدد فرص العمل التي ستمولها الموازنة العامة للدولة 24-25 ونوعية تلك الفرص،فضلا عن سؤاله عن مدى انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة المالية من دراسة وتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية.