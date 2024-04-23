مجلس الوزراء: التعاون مع البنك المركزي ساهم في توفير السيولة الدولارية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، إن اجتماع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور رئيس مصلحة الجمارك ووزير التجارة والصناعة مع شركة «كوفي كاب» اليوم، استعرض كافة الإفراجات الجمركية، والذي أسفر عن عودة مصر في مجال الإفراجات الجمركية إلى ما قبل أزمة توفير السيولة الدولارية الأخيرة، لافتًا إلى الإعلان عن الإفراج عن أكثر من 8 مليارات دولار بضائع.

الإفراج عن البضائع الجمركية

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن نجاح البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة في توفير السيولة الدولارية أسهم في الإفراج عن البضائع، وهذا الأمر سينعكس على زيادة المعروض في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

اجتماع مدبولي مع شركة «كوفي باك» المصنعة للكابلات

ولفت، إلى أن الاجتماع الخاص اليوم مع شركة «كوفي باك» المصنعة للكابلات، هي شركة تونسية كبرى، في مجال تصنيع الكابلات الكهربائية، منوهًا إلى أن الشركة لديها رغبة في الاستثمار في مصر، وخصوصًا في مكونات الكابلات الكهربائية، وهذا المشروع يمثل جزءا من استراتيجيات الدولة في توطين صناعة السيارات في مصر، وتوطين الصناعات المغذية لهذه الصناعة.

الاعتماد على المكون المحلي

وأشار إلى أن الحضور أكدوا على أنه عند بداية التصنيع سيتم الاعتماد على مكونات محلية بنسبة 55%، والمتوقع أن تصل نسبة صادرات الشركة إلى 200 مليون دولار بحلول 2027، لافتًا إلى أن الشركة لديها رؤية وقامت بدراسة ووجدت أن السوق المصري به حوافز جاذبة للمستثمرين، ولديها رغبة في انتهاز الفرصة واستيفاء احتياجات السوق المحلي وبصورة أساسية التصدير.