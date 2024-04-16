عضو المجلس التصديري للطباعة: زيادة الصادرات بسبب السيولة الدولارية

قال هاني قسيس عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، إن الزيادة في الصادرات هو ناتج الحصائد الدولارية الداخلة إلى الدولة، لافتًا إلى أن المؤشر الصناعي في مصر من أعلى المؤشرات عالميًا بسبب صعوبة الاشتراك، ولهذا يقوم المستورد الأجنبي بالبحث عن بدائل.

فائدة التصدير للمُّصدر المصري

وأضاف قسيس، خلال مداخلة فيديو ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن التصدير يكون بسبب احتياج المصنع إلى مصدر دولاري يساهم في تيسير العملة الصعبة لشركته، والبنوك لا تعتمد على الدولارات التي يجلبها الموردون، بل يستفيد منها المورد نفسه لتدبير أموره ولتنمية عملية التصدير.

قطاع الطباعة والتغليف في مصر يضم أكثر من ألف مصنع

وتابع قسيس: «يوجد في قطاع التغليف والطباعة أكثر من ألف مصنع كرتون بمصر، وعند دخول الخام لمصر، لا تخرج إلا في حالة تصديرها، ويتم إعادة تدويرها إلى ما لا نهاية، وإذا لم تخرج من مصر تظل الخام أو الكرتون في إعادة تدوير مستمرة ويتم الاستفادة منها بأقصى شكل ممكن».