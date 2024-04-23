انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية 20% بسبب تحرير سعر الصرف

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إنّ قرار الدولة بتحرير سعر الصرف من 31 إلى 50 جنيها، أدى إلى انفراجة في أسعار الأجهزة الكهربائية بنسب خفض 5% و10% و15% ووصلنا اليوم إلى نسبة 20%، مؤكدًا أنه سيكون هناك خفض آخر لتصل النسبة إلى 30% خلال الشهرين القادمين.

انفراجة في أسعار الأجهزة الكهربائية

ولفت خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ سعر الدولار إذا تعدى حاجز الـ50 جنيها ستزيد الأسعار بنسب بسيطة.

الإفرج عن البضائع وتأثيرها على الأسعار

وأوضح أنّ تأخير الإفرج عن البضائع الفترة الماضية، نتج عنها غرامات تأخير كبيرة: «هناك بعض المستوردين رفضوا استلام بضائعهم لأن قيمة الغرامة اللي جاية عليه زي ثمن البضاعة مرتين وثلاثة، والدفعة الجاية من مستلزمات الإنتاج للمصانع، لازم يكون واضح أنها توصل لنسبة خفض 30%».

وتابع بأن الثلاجات والشاشات هي أكثر الأجهزة الكهربائية التي شهدت خفضًا للأسعار بنسبة متوسطة تصل إلى 15%.