عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تليفزيونيا بعنوان «بسبب مخاوف نقص المعروض.. أسعار الكاكاو ترتفع لأعلى مستوياتها في التاريخ».

أسعار الكاكاو ترتفع لأعلى مستوياتها في التاريخ

وذكر التقرير أنّ هناك أزمات كثيرة ومتلاحقة، تضرب محصول الكاكاو ليسجل أعلى مستوياته في التاريخ، متجاوزًا 11 ألف دولار للطن في بورصة نيويورك، كما ارتفع العقد الأكثر تداولًا للكاكاو في بورصة لندن بنسبة 11%.

شُح المعروض العالمي والأسعار القياسية للكاكاو

وجاء في التقرير، أنّ شُح المعروض العالمي والأسعار القياسية، دفع عملية طحن الحبوب للتراجع بنحو 2% في أوروبا، وهي العملية التي يتم فيها تحويل حبوب الكاكاو إلى زبدة أو مسحوق، يستخدمان في صناعة الشيكولاتة وحلوى أخرى، كما تراجعت أيضا عملية طحن الحبوب في آسيا خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتابع: «للعام الثالث على التوالي أدى سوء الأحوال الجوية وانتشار الأمراض في كوت ديفوار وغانا إلى تراجع إنتاج حبوب الكاكاو، حيث إن هذين البلدين الواقعين في غرب إفريقيا توفران نحو 60% من الإنتاج العالمي من الكاكو».

وأكمل: «تقدر المنظمة الدولية للكاكاو بلوغ العجز المتوقع خلال موسم 2023 – 2024 إلى نحو 374 ألف طن مقارنة بـ74 ألف طن للموسم السابق».