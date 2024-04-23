جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب إخلاء بيت لاهيا.. «منطقة عمليات خطرة»

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض أحياء بلدة بيت لاهيا، وطلب من السكان الإخلاء، وحذر جيش الاحتلال السكان باللغة العربية، «هذه منطقة قتال خطيرة».

جيش الاحتلال استعد لشن غارة على مركزين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية فإن جيش الاحتلال استعد لشن غارة على مركزين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث تم إطلاق الصواريخ الأخيرة على مستوطنات زيكيم وعسقلان وسديروت.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل بمداهمة بيت حانون وبيت لاهيا المجاورتين منذ أن أنهى مناوراته هناك، في عمليات محدودة وقصيرة.

وتشن قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة تسببت حتى الآن في استشهاد وإصابة أكثر من 110 آلاف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية حتى الآن بسبب وجود جثامين للشهداء تحت الأنقاض بعدما منعت قوات الاحتلال صواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم.

وتستمر الحرب منذ 200 يوم حتى الآن، حيث بدأت في 7 أكتوبر العام الماضي وشهدت آلاف المجازر الجماعية التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من أصحاب الأرض.