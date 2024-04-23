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دراما المتحدة

البيت الأبيض: اكتشاف مقابر جماعية في غزة «مثير للقلق».. لكن لا نملك تأكيدات

كتب:

محمد عبدالعزيز
08:24 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
المقابر الجماعية في غزة

المقابر الجماعية في غزة

قال البيت الأبيض في بيان، إن اكتشاف مقابر جماعية بمجمع الشفاء وناصر في قطاع غزة، أمر مثير للقلق، لكن واشنطن ليس لديها ما يؤكد صحة التقارير الواردة من غزة.

وزعم البيت الأبيض أن الفصائل الفلسطينية تستخدم المستشفيات كمراكز لها: «لا نريد للمستشفيات التحول لمناطق صراع».

تمويل وكالة «أونروا» مُعلق

أضاف البيت الأبيض أن تمويل وكالة «أونروا» مُعلق ونريد تقدمًا ملموسًا قبل أن يتغير ذلك، ويجب أن نراعي القانون على الأرض أيضًا.

كل ما تريد معرفته عن اكتشاف مقابر جماعية في غزة

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بقلم محمد عبدالعزيز