تحذير من فيضانات تضرب الصين.. «تحدث مرة في القرن»

اجتاحت عواصف مطيرة جنوب الصين أدت إلى وفاة 4 أشخاص على الأقل، بينما ضربت الفيضانات العديد من المدن في مناطق متفرقة من الصين تتميز بالكثافة السكانية العالية، وهطلت أمطار غزيرة على إقليم قوانجدونج في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهار وإثارة مخاوف من حدوث فيضانات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الفيضانات المتوقع أن تضرب الصين من الأنواع التي تحدث مرة في القرن، كما حذرت من أن الخطر مرتفع للغاية، وأصدرت السلطات الصينية أعلى مستوى إنذار بسبب الأمطار الغزيرة في المقاطعة.

إجلاء آلاف الأشخاص

كما تم إجلاء آلاف الأشخاص من جميع أنحاء المقاطعة، وآلاف آخرون في ملاجئ الطوارئ، بحسب وكالة الأنباء «شينخوا».

أعلى مستوى تحذير من العواصف

وقال مرصد الأرصاد الجوية بالمدينة الصينية، إن أعلى مستوى تحذير من العواصف المطيرة باللون الأحمر في البلاد صدر في أجزاء من المقاطعة، بما في ذلك مدن كبرى، وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن المناطق في المقاطعة تشهد هطول أمطار من غزيرة إلى شديدة الغزارة، مضيفة أن خطر حدوث فيضانات مفاجئة «مرتفع للغاية».

وتشهد مقاطعة قوانجدونج أمطارًا غزيرة منذ يوم الخميس، وهي الأكبر من حيث عدد السكان الذي يصل إلى 127 مليون نسمة، وهي مدينة صناعية كبرى تضم عشرات الآلاف من المصانع، وأغلبيتها يتم تصديرها.

الأراضي الصينية تعاني من الهبوط

وكانت دراسة نشرتها وكالة «رويترز»، زعمت خلالها أن الأراضي الصينية تعاني من مستويات تتراوح بين متوسطة إلى شديدة من الهبوط، وهو ما يعرض ملايين الأشخاص لخطر الفيضانات.

مشكلة هبوط الأراضي لا تقتصر على الصين فقط

لكن الخطير في الأمر، أن مشكلة هبوط الأراضي وتعرضها لخطر الفيضانات لا يقتصر على الصين فحسب، بل وفقًا لدراسة أخرى نشرت في شهر فبراير الماضي، قالت إن نحو 6.3 مليون كيلومتر مربع من الأراضي في جميع أنحاء العالم معرضة للخطر، ومن بين الدول الأكثر تضررًا هي إندونيسيا، حيث أصبحت أجزاء كبيرة من العاصمة «جاكرتا» الآن تحت مستوى سطح البحر.

ومن بين 44 مدينة ساحلية رئيسية تعاني من مشكلة الغرق، كانت 30 منها في آسيا، وفقًا لدراسة أجريت في سنغافورة عام 2022، بحسب «رويترز».