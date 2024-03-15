أهمية فيضان النيل للمصريين قديما.. أبرز أحداث مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 5

قضايا عديدة خاصة بالتاريخ المصري القديم، يناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3، كان من أبرزها فترة فيضان نهر النيل، الذي قد يجهل كثيرون، أنه له فوائد متعددة وليس أضرارًا كما يظن البعض، وهو ما أوضحته أحداث الحلقة 5.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل يحيى وكنوز

حينما سافر «يحيى» و«كنوز» عبر الزمن إلى عصر الفراعنة، كانت الفترة ما بعد فيضان نهر النيل، التي كانت له فوائد متعددة على الأراضي المصرية، ووفق ما ورد عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، فإن فيضان النيل له أهمية كبري في الحياة المصرية القديمة.

الفيضان في تلك الفترة كان يحدث بصورة دورية في فصل الصيف، وفي مصر الفرعونية، ارتبط الفيضان بطقوس شبه مقدسة، إذ كانوا يقيمون احتفالات وفاء النيل ابتهاجًا بالفيضان، كما سجلوا هذه الاحتفالات في صورة نحت على جدران معابدهم ومقابرهم والأهرامات، لبيان مدى تقديسهم للفيضان.

أهمية فيضان نهر النيل

في مصر الإسلامية، صمموا «مقياس النيل» للقيام بقياس دقيق للفيضان، وما يزال هذا المقياس قائما لليوم في «جزيرة الروضة» بالقاهرة، أما في العصر الحديث، شهدت دول حوض النيل جفافًا نتيجة لضعف فيضان النيل، ما أدى إلى نقص المياه وحدوث مجاعة كبري في كل من السودان وإثيوبيا، غير أن مصر لم تعان من آثار تلك المشكلة، نظرًا لمخزون المياه ببحيرة ناصر خلف السد العالي، كما يشكل النيل أهمية كبري في اقتصاديات دول حوض النيل، من حيث الزراعة والصيد والسياحة.