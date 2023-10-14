الصين تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام لمنع مزيد من التصعيد في غزة

خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الصيني، وانج ييو، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، كشفت الصين عن دعوتها لعقد مؤتمر دولي للسلام، بعد تصاعد الأزمة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار عمليات القصف التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي، اليوم السبت، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» قبل قليل.

الصين تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام

وبحسب بيان وزارة الخارجية الصينية، فإن «الصين تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت»، وحذرت من أن الصراع الدائر حالياً بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أصبح خارج نطاق السيطرة.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن الصين دعت لعقد مؤتمر دولي للسلام، مضيفًا أن بكين ترفض كل الأفعال التي تؤذى المدنيين والتصعيد العنيف تجاه الأشخاص العزل، منددة بالممارسات التي تنتهك القانون الدولي.

طوفان الأقصى تدخل أسبوعها الثاني

وبدأ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في التصاعد يوم السبت الماضي 7 أكتوبر، عندما أطلقت الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الاعتداءات المتكررة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين العزل، فضلاً عن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى بصورة شبه يومية.

وردت قوات الاحتلال بإطلاق عملية «السيوف الحديدية»، والتي تتضمن شن غارات قوية متواصلة منذ 8 أيام، على المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية، مما أسفر عن ارتقاء ما يقرب من 2300 شهيد، ونحو 10 آلاف جريح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، ظهر اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 2269 شهيداًَ و9814 مصاباً.

‎وبينت الصحة أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدا، و8714 مصابا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب.