الشيخ محمود الهواري: التماسك المجتمعي ضرورة دينية وحياتية (فيديو)

أجاب الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن سؤال حول كيفية تحقيق التماسك المجتمعي.

التماسك المجتمعي له شقين ديني وفكري

وقال الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إن الأمر له شق ديني وآخر فكري، باعتبار أن التماسك المجتمعى ضرورة لكل مجتمع متحضر، منوهًا إلى أن كل المجتمعات تتعرض للمرض والذي يتملث في اهتزاز التماسك المجتمعي.

التماسك المجتمعي ضرورة دينية وحياتية

وأشار «الهواري»، إلى أن التماسك المجتمعى ضرورة دينية وحياتية لاستقرار المجتمع وأمنه، هو ما يسمح بتنوع الأعراق والألوان والأديان، وهذا ما علمه لنا القرآن الكريم في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).