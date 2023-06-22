عضو «أمناء الحوار الوطني» عن التماسك المجتمعي: قضية أمن قومي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الكثيرين كانوا ينتقدون كثرة عدد اللجان والموضوعات في الحوار الوطني، لافتا إلى أن موضوع مثل التماسك الأسري يشكل لدى البعض من وجهة نظرهم موضوع أمن قومي، لأنه بدون استقرار أسري وسلامة نفسية سيكون مجتمعنا هشا وضعيفا وسهل الاختراق والتأثير فيه.

تحولات بسبب الثورة التكنولوجية

وأضاف «حسين»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن كل شعوب العالم تقريبا مع الثورة التكنولوجية حدث بها تحول وأصبح هناك قيم كونية أو معولمة، فكان في الماضي كل دولة لها زيها الوطني لكن حاليا الزي الوطني أصبح «الجينز» و«التي شيرت» تقريبا.

تأثير العولمة

وأوضح أن العولمة فعلت الكثير من الأشياء بعضها جيداً وكثير منها سيئ، ومن ثم المجتمعات كلها تأثرت، وكان هناك في الماضي صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وبين الشرق المتمثل في اليابان والصين وكوريا وماليزيا لما يسمى بالقيم الآسيوية، المتمثلة في العمل أكثر، ومن ثم الربح في هذه الدول كان أكبر، وكانت تضغط أمريكا على هذه الدول لتكون ساعات العمل مثل الغرب، ومن ثم هناك قيم تحولت وليست دخيلة في كل مكان بالعالم.