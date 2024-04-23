أسامة كمال: واشنطن تؤكد أن مصر بذلت جهودا كبيرة لتنمية سيناء

أكد الإعلامي أسامة كمال أنه لا بد أن يكون هناك جهد كبير لكي نقرأ ونفهم ونتابع كل التفاصيل بشأن سيناء ونتعقل ونبحث في قيمة تحرير الأرض، موضحًا أنه لا بد أن نكون أكثر وعيًا لقيمة سيناء وما حدث لتحريرها من حروب ومفاوضات وسلام والوصول لتحرير آخر شبر فيها.

التضحية بالدماء من أجل سيناء

وشدد «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، على أن هناك الكثير من الذين شاركوا في الحرب ويرمز لهم الجندي المجهول ولهم أكثر من نصب تذكاري موجود في أنحاء مصر، وأنهم رمز لأشخاص ضحوا بدمائهم وحياتهم من أجل أن نعيش في أمان واستقرار، فمهما كانت شكوانا مما نعيش فيه لا بد أن نحمد الله على نعمه.

سيناء تجني ثمار الأمن والتنمية خلال 10 سنوات

وأوضح أن سيناء تجني ثمار الأمن والتنمية خلال 10 سنوات، ورصدت عددا من الإشادات الدولية لاستمرار التنمية في سيناء، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية قالت إن مصر قامت بتدابير أمنية حققت نجاحات لحماية منتجعات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والمناطق السياحية على البحر الأحمر، مشددًا على أن خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي تؤكد أن مصر بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب وزيادة التنمية في سيناء.