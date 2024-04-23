قيادي بمستقبل وطن: تحرير سيناء يجسد أسمى معاني الشرف والتضحية من أجل الوطن

هنأ رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، مؤكدا أنها ذكرى خالدة للنصر العظيم الذي تحقق بفضل تضحيات أبناء مصر وقيادتها الحكيمة.

تحرير سيناء واحدة من البطولات العظيمة

وقال «عبد الغني» في بيان له اليوم، إن تحرير سيناء واحدة من البطولات العظيمة التي سطرها الجنود المصريين البواسل، تجسدت فيها معاني الشرف والتضحية والعطاء، فكانت واحدة من أشرف وأعظم الملاحم في تاريخ الوطنية المصرية، للحفاظ على كرامة الوطن ومقدرات شعبه.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن سيناء تمثل بقعة مقدسة لمصر والمصريين، لذا قدم الجميع أرواحهم الطاهرة وخاضوا أجّل المعارك في تاريخ العالم الحديث، لترسخ للعالم عبر وقائع التاريخ أن مصر وأرضها وكرامة شعبها خط أحمر لم ولن تقبل المساس به، مسجلين في صفحات التاريخ كلمات من الذهب والنور عن نماذج وطنية عظيمة يحتذى بها في كيفية بذل الغالي والنفيس من أجل أن يحيا الوطن في عزةٍ وكرامة وشعبه مرفوع الرأس والهامة.

ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في جبين ووجدان كل مصري

واختتم بأن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في جبين ووجدان كل مصري، وستظل قواتنا المسلحة مدرسة في هزيمة اليأس والإحباط وقهر المستحيل، ومصدر فخرنا واعتزازنا وأساس نهضتنا وأمننا وسلامنا، فمصر هي الصخرة التي تتحطم عليها مطامع الغزاة وقواهم الغاشمة.