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دراما المتحدة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

كتب:

مريم شريف
08:03 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
بطريرك الأقباط الكاثوليك

بطريرك الأقباط الكاثوليك

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الرئيس السيسي والقيادات والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وجاء في نص التهنئة: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر دعمها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يوفقكم الرب القدير فيما هو صالح للبلاد، وختامًا ترفع الكنيسة الكاثوليكية صلاتها إلى الله القدير، حتى يحمي مصرنا الغالية من كل شر. حفظ الله مصر وشعبها العظيم».

 

 

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