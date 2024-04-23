الأونروا لـ«الوطن»: لدينا آليات تدعم تطبيق مبدأ الحيادية خلال وجودنا في غزة

قالت إيناس حمدان، مدير الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوكالة تنظر بإيجابية إلى نتائج التحقيق الذي صُدر عن اللجنة الخارجية برئاسة كاثرين كولونا، وبدورها أشارت إلى أن «الأونروا» لديها التزام راسخ بمبدأ الحياد، وعندها آليات تدعم تطبيق مبدأ الحيادية خلال تواجدها في قطاع غزة.

تطبيق مبدأ الحيادية

وأضافت «إيناس»، أن هناك العديد من المجالات تتطلب بعض التحسين والتطوير داخل «الأونروا»، وتعمل الوكالة على تحسينها وتطويرها، وتضع خطة مُحكمة من أجل معالجة هذه المجالات بما يضمن تطبيق مبدأ الحيادية.

آليات لضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية

وبعد مرور أكثر من شهرين على مزاعم تورط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بشأن ضلوع أفرادها في هجوم السابع من أكتوبر والذي شنته الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل، أفاد تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لـ«الأونروا» بأن الوكالة وضعت عددًا كبيرًا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية.