الأونروا لـ«الوطن»: ممنوعون من إيصال المساعدات إلى شمال غزة

قالت إيناس حمدان، مدير الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوكالة حتى الآن ممنوعة من إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، موضحة أن آخر مرة وصلت فيها المساعدات الوكالة إلى هناك كانت في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي.

وأضافت مدير الإعلام بالوكالة، أن جميع الطلبات التي يتم تقديمها حتى تتمكن «الأونروا» من دخول مناطق شمالي القطاع تُقابل بالرفض، وأكدت أن ما يصل إلى هناك خلال الفترة الحالية يكون عن طريق مؤسسات أممية أخرى.

منع «الأونروا» من إيصال المساعدات

وأوضحت «حمدان» أن منع «الأونروا» من إيصال المساعدات إلى الشمال من ضمن التحديات التي تواجهها الوكالة والعراقيل التي توضع في طريقها من أجل عرقلة عملها الإنساني في قطاع غزة، لكن المساعدات تسير بشكل طبيعي في مناطق الوسط والجنوب.