رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 24-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. تعمل بشكل أفضل

كتب:

صفية النجار
12:09 ص | الأربعاء 24 أبريل 2024
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

برج الحوت أحد الأبرج المائية، ومواليده شديدو الرومانسية والحساسية، يحبون كل ما هو عاطفي ويميلون إلى التواجد في دوائرهم المألوفة ومنطقتهم الآمنة، ولا يحبون أن يغيروا روتين حياتهم، ولديهم قدرات إبداعية، لذا يميلون للفنون والبساطة، ويبتعدون عن التعقيدات.

ومن مشاهير برج الحوت، أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، والفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي. وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 24-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

التحالف بين الكواكب يؤثر على دخلك، وحياتك المهنية تقترب الآن من أقوى نقاطها، وإذا كرست وقتك وطاقتك لحياتك المهنية يا برج الحوت، فهذا ينعكس إيجابيا على رصيدك في البنك، وسيكون لديك الطاقة والقدرة على العمل بشكل أفضل وتحسين دخلك بشكل أكبر.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

اليوم ليس هو الأفضل لتنمية علاقات جديدة أو قديمة، وسوف تكون أكثر اهتمامًا بالتحليل الذاتي، وقد تتصل بصديق قديم أو تحصل على زيارة مفاجئة من شخص قريب منك من ماضيك.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحوت السبت 20-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 19-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. انتهز الفرص

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 17-4-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 15-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 8-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 1-3-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 28-2-2024 مهنيا وعاطفيا
بقلم صفية النجار