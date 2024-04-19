يتميز برج الحوت بالكرم والعطاء، وهو جيد الاستماع لما يخص العمل، ومحب للتعاملات الإيجابية، وجذاب ومثقف وذكي وطموح واجتماعي يمتلك حوار جيد، قادر على إقناع الغير بدرجة كبيرة.

ومن مشاهير برج الحوت، أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، والفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحوت السبت 20-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الحوت، بالتحلي بالصمت خلال ساعات العمل، والاجتهاد وزيادة الإنتاجية بشكل أكبر في الفترات الحالية، كن حذرًا بشأن إنفاقك وتأكد من البقاء في حدود ميزانيتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تضع قوانين بينك وبين المقربين كي لا يحدث تعدٍ على الخصوصية، وتعامل بإيجابية مع شريك حياتك.