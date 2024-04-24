عمرو خليل: إسرائيل لم تحقق شيئا يذكر بعد 200 يوما على حربها في غزة

قال الإعلامي عمرو خليل، إن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرة.. دمار وتدمير وتجويع متعمد حتى أصبح القطاع غير قابل للحياة كما قال اليوم وزير الخارجية المصري، 200 يوم ونزيف الدم الفلسطيني يتواصل في حرب انتقام هي الأكثر دموية في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: على طول الضفة الغربية وعرضها.. صار إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال مشهدا يوميا معتادا.. مداهمات واقتحامات للمدن والبلدات والمخيمات.. قتل وحرق وهدم للمنازل واعتقالات على مدار الساعة.

وتابع الإعلامي: «أما خارج الأراضي المحتلة.. فقد أشعلت إسرائيل بؤر توتر وتصعيد يمكن أن تجرف المنطقة في لحظة ما إلى الانفجار.. لكن يبقى السؤال: ماذا كسبت إسرائيل من كل هذا؟ ماذا حققت؟».

وواصل: «200 يوم لم تحقق إسرائيل شيئا يذكر، رئيس وزرائها يتنصل من أي مسؤولية عما حدث ويحدث لإسرائيل والمنطقة، الجميع أدرك أن كل الشعارات التي رفعها لم تكن سوى أكاذيب غير قابلة للتحقق، أما جيشها فقد بدأ في مرحلة تساقط القيادات باستقالة اثنين من قادته مع توقعات بموجة استقالات أخرى في الفترة المقبلة، وهكذا مرت الأيام وتوالت خطابات نتنياهو وقادة إسرائيل وأصبحت الحرب انتقاما بلا أهداف».