عمرو خليل: لا مكان آمن بغزة.. والفيتو الأمريكي يحمي آلة الحرب الإسرائيلية

قال الإعلامي عمرو خليل، إن القصف والأوبئة والجوع أضلاع مثلث الموت الذي يحاصر قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من 2 مليون مواطن، فمنذ 5 أشهر إلا قليلا يقصف الاحتلال الإسرائيلي القطاع المنكوب بلا هوادة ولا رحمة برا وبحرا وجوا.

وأضاف عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا مكان آمن في هذه البقعة من الأرض، حرب إبادة جماعية تتم عمدا في حق الفلسطينيين وسط صمت دولي وفيتو أمريكي يحمي آلة الحرب الإسرائيلية وتمول القتل بالمنح والمعونات والأسلحة.

الحالة الصحية في قطاع غزة

وذكر أنه من ينجو من القصف فمن الصعب أن يفلت من الأمراض، إذ يعاني 350 ألف مريض داخل قطاع غزة من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى 60 ألف سيدة حامل، ونحو 700 ألف طفل يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة لسوء التغذية، والجفاف، فضلا عن عدم توفر الإمكانات الطبية.

99% من مستشفيات غزة خارج الخدمة

وبالنسبة للمستشفيات، قال إن أكثر من 99% خرج من الخدمة وأصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية للسكان حتى أن عشرات المصابين استشهدوا نتيجة عدم وجود أكياس الدم وأسطوانات الأكسجين.