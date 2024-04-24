غضب في دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب صورة زوجة نتنياهو في عيد الفصح

حالة من الجدل أثارتها سارة نتنياهو، عقب نشر صورها مع زوجها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال، خلال احتفالاتهم مع الجنود بعيد الفصح أمس الأول.

إذ تم التلاعب بالصورة بالفوتوشوب من قبل زوجة نتنياهو، وهو ما جعل رواد التواصل الاجتماعي يفسرون ذلك، بأن نتنياهو وزوجته يستخفون بالمحتجزين الإسرائيليين، وفقا لجريدة «معاريف» العبرية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنتنياهو على تويتر، صورة تظهر زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي وهي تقف إلى جانب زوجها وهما يحملان صورة المحتجزين الـ133 الذين بقوا في غزة في إطار صغير لا يظهر ملامحهم، فيما نشر حساب سارة نتنياهو على إنستجرام نفس الصورة ولكن بعد التلاعب بها على الفوتوشوب ليظهرا بمفردهما في مركز الصورة، ما أثار غضبا واسعا في دولة الاحتلال.

انتقادات واسعة للتلاعب بصورة سارة نتنياهو

وأفادت جريدة «معاريف»، بأن رواد التواصل الاجتماعي انتقدوا الصورة بسبب حجم صورة المحتجزين في غزة: «هذه الصورة تقول الكثير، رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته سارة في مركز الصورة وكل التركيز عليهم أما المحتجزين، فعبارة عن مربعات صغيرة، لا يمكنك حتى التعرف عليهم، لأنهم ليسوا في الواقع الأشخاص المهمين بالنسبة لهم.

وكتب آخر: سارة نتنياهو، قبل وبعد.. على اليمين - صورة موضوعية مع الجنود منشورة على حساب رئيس الوزراء.. وعلى اليسار صورة معدلة منشورة على حساب الزوجة الخاص على الانستجرام، وعلق قائلا: أي محاولة لتشويه الحقيقة والكذب على الجمهور واختراع واقع مرئي ملفق - ستقابل بالاشمئزاز العام.

وأخر سخر من تلاعب سارة نتنياهو بالصورة باستخدام فوتوشوب قائلا: «لا أعرف كم يكسب عامل الفوتوشوب لدى سارة نتنياهو، لكنه يستحق زيادة».