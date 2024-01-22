فشل تدخلات زوجة نتنياهو لإقالة المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي.. ما التفاصيل؟

بعد جدل واسع في الأوساط الإسرائيلية، حول الضغوط التي مارستها زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارة نتنياهو من أجل الاستغناء عن خدمات المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي لإقالته، تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن الإقالة، بدون الاحتجاجات الواسعة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سارة نتنياهو ضغطت من أجل إقالة ليفي نظرا لأنه كان معارضا صريحا لحكومة زوجها قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، فضلا عن مشاركته في المظاهرات ضد أجندة الإصلاح القضائي، وكانت القناة أشارت إلى أنه من «المقرر طرده في غضون الأسابيع القليلة المقبلة».

الحكومة تراجعت عن إقالة المتحدث باسمها بسبب الاحتجاجات التي خلفها الخبر

وكشف مصدر رفض الكشف عن اسمه في تصريحات للقناة الـ12 الإسرائيلية، أن الحكومة تراجعت عن إقالة المتحدث باسم حكومة الاحتلال باللغة الإنجليزية، بسبب الاحتجاجات التي خلَّفها الخبر، وأضافت القناة: «تقرر أن هذه ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي»، وفقا لسكاي نيوز.

جدير بالذكر كان ليفي يعمل كمستشار لرئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوج، وبعد تركه المنصب، انضم إلى مئات الآلاف من المحتجين ضد الإصلاحات القضائية، كما أبدى دعما على وسائل التواصل الاجتماعي لزعيم المعارضة يائير لابيد