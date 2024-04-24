«الرعاية الصحية»: تدريب 170 كادرا طبيا في تخصصات مختلفة بالتعاون مع إيني الإيطالية

كرمت هيئة الرعاية الصحية مجموعة من الكوادر الطبية المتميزة بالهيئة لتميزهم في التدريب المكثف في مختلف التخصصات بدولة إيطاليا، وحضر التكريم نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة.

تكريم الكوادر الطبية المتميزة بهيئة الرعاية الصحية لتميزهم في التدريب

كما حضر التكريم يضا وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعدد من القيادات التنفيذية بشركة إيني.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أنّ هذا التكريم كأحد ثِمار برامج التعاون مع الجانب الإيطالي والممتدة منذ عام 2020 وحتى الآن، إذ جرى تكريم 16 طبيبا كانوا في بعثة إلى دولة إيطاليا في تخصصات القلب والأوعية الدموية وجراحة الصدر وقلب الأطفال وقلب الكبار والأشعة التداخلية وجراحة العظام، والنساء والتوليد، مشيرًا إلى تدريب الكوادر المتميزة بعدد من المستشفيات الدولية بدولة إيطاليا أبرزها مستشفيات سان رفائيل (San Raffaele)، وجروب سان دوناتو( San Donato policlinico) .

وأشار بيان الهيئة إلى أنه ضمن برامج التعاون مع إيني الإيطالية، جرى تدريب 170 كادرا طبيا أيضّا من العاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد بهدف تبادل المعرفة مع ذوي الخبرات العالمية، وذلك في مجالات قلب أطفال والعظام وفسيولوجية كهربة القلب، والأوعية الدموية والأورام والتميز الإداري في تشغيل المنشآت والأمراض المعدية، وكذلك تدريب الفرق التمريضية في مجالات الرعاية المركزة والعمليات ورعاية مرضى السكر وقسطرة القلب، وذلك بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في الرعاية الصحية بما يُثقِل خبرات الفرق الطبية من القوى البشرية لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

تأهيل الفرق الطبية يُعد رحلة نحو تقديم خدمة طبية

ومن جانبه، ثَمَّن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جهود الفرق الطبية المتميزة من هيئة الرعاية الصحية الذين أثبتوا كفاءة وجدارة خلال البرامج التدريبية المتطورة، مثنيًا على الشراكة مع إيني الإيطالية، التي تعزز بدورها استراتيجية الهيئة الرامية للاستثمار في العنصر البشري، وذلك بما يسهم في تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين، ويدعم الوصول للمستهدف من رؤية «مصر 2030».

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن تأهيل الفرق الطبية يُعد رحلة نحو تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وأضاف: استراتيجية الهيئة لتطوير المهارات الإكلينيكية لدى الأطقم الطبية ترتكز بشكل أساسي على البعثات الطبية للخارج، لافتًا أن للهيئة العديد من البرامج التدريبية الخارجية الممتدة مع عدد من الدول الأوروبية.

ولفت إلى أن للهيئة خطة واضحة للارتقاء المستمر بمهارات الكوادر من العناصر البشرية بالهيئة ترتكز على محورين متوازيين، أولهم ابتعاث الكوادر للخارج للاطلاع على كل ماهو جديد في عالم الرعاية الطبية، وثانيها استقدام الخبرات لتناقل وتبادل المعارف والوقوف على آخر التطورات والمستجدات العالمية.