رسالة وزارة الصحة إلى مرضى الكلى قبل أداء مناسك الحج 2024

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة لمرضى الكلى المقرر السماح لهم بالسفر لأداء مناسك الحج بعد الرجوع إلى الطبيب المختص، مؤكدة أن هناك مجموعة من التعلميات للحفاظ على مريض الكلى خلال فترة الحج، يجب القيام باتباعها لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة.

تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة

وجاءت هذه التعلميات على النحو التالي:

- حمل الأدوية الموصوفة بكميات كافية وحفظها في مكان مناسب يسهل الوصول إليه.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة منعا لفقدان السوائل والأملاح من الجسم.

- مراجعة طبيب البعثة الطبية عند حدوث أي اضطرابات بالجسم كالنزلات المعوية أو عدوي المسالك البولية.

- عدم الإكثار من تناول البروتينات واللحوم حتى لا تؤثر في وظيفة الكليتين.

التطعيمات الإلزامية لحجاج العام الحالي 2024

وذكرت وزارة الصحة والسكان التطعيمات التي يجب الحصول عليها قبل السفر لأدء مناسك الحج، وقالت إن التطعيمات الإجبارية هي الالتهاب السحائي، وهناك تطعيمات اختيارية كالإنفلونزا، ولكن على الحجاج الحصول عليهم لضرورة الوقاية من الفيروسات التنفسية، مشيرة إلى أن الخط الساخن للوزارة 105 لتوجيه الى أقرب وحدة صحية للحصول على التطعميات وتسهيل المهمة على الحجاج.